Поставки дальнобойных РСЗО Киеву – провоцируют РФ на тактический ядерный удар по Украине

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Новости Украины

США и страны Запада рассматривают как большое упущение тот факт, что Россия до сих пор не нанесла ядерный удар по Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень напрягли постоянные упоминания о том, что Россия не будет применять, как выяснилось, ядерное оружие на Украине. Тактическое ядерное оружие имеется в виду, там стратегическое бессмысленно. У меня такое впечатление, что у них глубокое такое сожаление по этому поводу проскакивает. Ну как так? Как так? Подготовлено поле боя, где вообще никому не жалко, и что ж они не жахнули?.. Еще какие-то там у них военные успехи наметились. У меня ощущение, что люди начинают очень сильно нервничать от того, что Россия уходит от той тактической ядерной опции, которую ей навязывали всеми силами, правдами и не правдами», – сказал Евстафьев

Он отметил, что это рабочий вариант США – когда на Украине постепенно появятся модули различной дальности.

«Мне кажется, вот эта история – с то ли поставками, то ли не поставками вот этих дальнобойных ракет. Это их рабочий вариант – поставить, как «Лего», кто-то поставил один компонент, ну 70км ничего не добавит, а откуда-то появляются модули… сначала 500км – не будет. Будет сперва 300км стандарт, а потом могут появиться к этим модулям и дальнобойные боеприпасы. «Мы – нет (не поставляли), это они». Это опасная история, но она, в конечном счете, ведет к тому, чтобы продолжать любой ценой провоцировать Россию на тактическую ядерную опцию в отношении Украины», – добавил профессор.

Напомним, накануне Киев дал США «честное слово», что не будет наносить удары по территории РФ американскими РСЗО, поставленными Украине в рамках военной помощи.