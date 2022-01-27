Поставки оружия Донбассу не противоречат «Минску» – Козак

27.01.2022  00:59 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Заявление партии «Единая Россия» о необходимости поставок российского вооружения ЛДНР не было согласовано с дипломатами и участниками переговорного процесса.

Об этом на брифинге заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление партии «Единая Россия» о необходимости поставок российского вооружения ЛДНР не было согласовано с...

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«Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только по окончанию, поэтому ничего не могу прокомментировать. У нас много различных инициатив по этому вопросу, и очень много их удалось купировать.

А что произошло сегодня – я не знаю, чем руководствовался господин Турчак. С нами он не советовался», – сказал Козак.

Однако он подчеркнул, что такие инициативы не противоречат Минским соглашениям

«Очень много дискуссий по поводу того, что «Россия поддерживает сепаратистов», и так далее. И через эту логику пытаются сделать Россию стороной конфликта по Минским соглашениям.

После заключения Минских соглашений дискуссия на тему того, кто кого поддерживает, лишена всякого смысла. Она только усугубляет ситуацию и заводит в тупик переговорный процесс.

В Минских соглашениях нет ни слова относительно запретов или предписаний, кого можно поддерживать, а кого нельзя поддерживать», – добавил замглавы администрации президента.

По его мнению, взаимные обвинения непродуктивны и только усложняют переговорный процесс. А, согласно Минским соглашениям, обеим сторонам необходимо оказывать равную поддержку.

«Если одну сторону можно поддерживать, а другую нельзя, то это уже не мирное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой стороной», – резюмировал Козак.



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