Поставки оружия на Украину ощутимо снизились по всем направлениям

США начали снижать поставки оружия на Украину с приходом к власти новой администрации, сейчас Штаты уже не на первом месте по этому показателю. Но это не означает, что Европа сильно нарастила этот объем.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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