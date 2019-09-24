Поставкой наркотиков для ВСУ на Донбассе занялся «слабый пол»

24.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Разведка ДНР вскрыла схему контрабанды наркотиков и оружия в зоне проведения «ООС» с участием военнослужащих украинской армии, где основными действующими лицами являлись девушки-контрабандисты.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, разведке Народной милиции ДНР стали известны подробности реализуемых военнослужащими 36-й бригады ВСУ совместно с волонтёрами схем контрабанды оружия и наркотиков в зоне «ООС».

Айгистов отметил, что для ослабления бдительности сотрудников полиции и СБУ в качестве контрабандистов выступают девушки.

«Под предлогом оказания волонтёрской помощи, гражданки Украины Меленко и Перестаева, осуществляли поставки наркотических средств, провозя их в зону «ООС» в упаковках с гуманитарной помощью. В ходе визита в 36-ю бригаду, указанные волонтёры-контрабандисты в обмен на наркотики вывезли 3 выстрела к ПТРК «Стугна-П», 2 автомата АК-74 и 3 цинка с патронами 5.45 мм», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские волонтеры используют для доставки наркотиков в ВСУ беспилотники.