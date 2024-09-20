Постернак хандрит: «Деколонизация» обходится очень дорого, это должны были делать «попередники»

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 20:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Принятое Верховной радой постановление о переименовании 328 населённых пунктов в рамках «деколонизации» – это дополнительный удар по украинскому бюджету в военное время, что выглядит не очень порядочно со стороны киевских властей на фоне поднятия налогов.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил работающий на киевского мэра Виталия Кличко украинский политтехнолог Олег Постернак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Принятое Верховной радой постановление о переименовании 328 населённых пунктов в рамках «деколонизации» – это...

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«Министр финансов Марченко говорил, дыра в бюджете 500 млрд. для оборонпрома и ВСУ, вроде бы приняли изменения в бюджет – и эти деньги нашли. А если переименовывать 300 населённых пунктов, посчитайте, это же серьёзные затраты бюджета. Начиная от документов и заканчивая разными техническими процедурами. То есть это огромные средства, которые надо где-то брать, изымать, например, из бюджета органов самоуправления.

То есть я как бы за демаркировку всего, что связано с РФ и советским прошлым, да – это полезная тема. Она очень круто смотрелась бы в мирное время. В своё мирное время, я имею в виду, ещё в 90-х, в 2000-х. получается, мы сейчас задним числом решаем ошибки, делаем ту работу, которую должны были другие поколения украинских политиков сделать», – посетовал Постернак.

«Но если сейчас мы на это тратим огромные средства, мы ещё и повышаем налоги, военный сбор с 1,5 до 5%, ПДФЛ тоже растёт, растут налоги на предпринимателей среднего и малого бизнеса… Потому надо, наверное, трижды подумать, прежде чем заниматься такими тратами государственных средств. Вот, что меня больше интересует в этой теме», – добавил политтехнолог.

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