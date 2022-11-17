Постпред Крыма при Путине описал сценарий победы России. Что же мешает его реализовать?

Новости Украины

Американские и западные аналитики активно прощупывают границы ядерного сдерживания со стороны России, за которые нельзя выходить, чтобы не подвергать себя опасности.

Об этом на международном форуме «Друзья Крыма – друзья России» заявил вице-премьер правительства Крыма – постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальная война США против России для России носит экзистенциальный характер, потому что планы противников не являются секретными, они обнародованы в целом ряде документов, и мы скрупулёзно эти документы изучаем. Я тоже вовлечён в этот процесс и приведу некие основополагающие. Например, американского мозгового центра RAND Corporation. В 2019 году они презентовали большую работу, как истощить и удушить Россию. Эта работа по существу объявляет новый этап развала российской государственности в целом за счет экономических санкций и прочих возможных способов воздействия. Но их, оказывается, недостаточно, потому что наши противники просчитались, и в России исключительно высокий уровень самодостаточности, собственных ресурсов и много раз в истории проявленный уровень выживаемости и жизнеспособности. Поэтому добавился курс на военное истощение на украинском плацдарме без прямого привлечения НАТО», – отметил Мурадов.

Особое усилие в аналитических записках и документах уделено тому, чтобы отгородить США от этого процесса, чтобы Вашингтон был будто ни причём при любом развитии событий.

«Они прощупывают, анализируют, что мы сочтём прямым вовлечением США и НАТО в этот конфликт. Размышляют, вот их боевики или войска будут сочтены таким прямым вовлечением? Или предоставление разведданных киевскому режиму, который, безусловно, руководиться американскими военными? Тяжёлая техника, является ли это прямым вовлечением? Эти дискуссии ведутся постоянно, – подчеркнул Мурадов. – Американцы считают, что время играет на них. По их представлению, идёт процесс истощения сил России. Но они многого боятся. Что после вхождения новых регионов в состав России Москва выдвинет ультиматум Киеву об уходе с оккупированных им частей ДНР, ЛНР и других субъектов теперь уже Российской Федерации. Для них это большая угроза, поскольку этот ультиматум вытекает из логики развития событий. Они опасаются, что российская страна установит срок по этому ультиматуму и отменит демобилизацию отслуживших уже частей нашей регулярной армии, и эти подготовленные части присоединит к вновь мобилизованным на полях сражения нашим войскам».

Мурадов также уточнил: на Западе есть опасения, что Россия нанесёт сокрушительный удар стратегическими, не ядерными ракетами по пунктам ввоза вооружения на Украину. В частности, по железнодорожным переходам, где меняют колёсные пары и по портам.

«Это пять точек перехода и два порта. Что мы разрушим мосты, перекроем доставку войск и вооружения на передний край, и это серьёзное опасение. Опасаются, что успехи на фронте снимут колебания позитивно настроенных к нам государств, и они начнут более активно помогать России, в том числе по нейтрализации экономических санкций Запада и продаже вооружений, так как считают нашу собственную производственную базу недостаточной. Опасаются также, что территориальное посягательство на наши новые территории будут признаны Москвой, как полноценный повод к войне. И в этом смысле напряжённо ожидают наших каких-то решений. Они также рассчитывают, что втягивание России в длительные бесперспективные переговоры, о чем откровенно пишут западные источники, демотивируют нашу армию и удержат от помощи нам зарубежных партнёров», – сказал Мурадов.

Он не уточнил, почему же Россия до сих пор не нанесла описанные выше сокрушительные удары, но добавил, что США и коллективный Запад готовят второй этап эскалации, имитируя закулисную переговорную деятельность.

«При этом заговаривают российскую сторону, считают, что мы можем поддаваться на такие уловки возможности начала переговоров, правда, не ясно, о чем и с кем. Мне это напоминает такую неприятную процедуру, как успокоение барашка перед тем, как ему перережут горло. Они, конечно, нас недооценивают, – считает Мурадов. – При этом во втором этапе не будет прямого участия США. Туда могут бросить кого угодно – Польшу, Румынию, Прибалтику, но, конечно, оснастить мощными американскими вооружениями. Активная международная подготовка этого второго этапа и самая большая боязнь – это боязнь угрозы ядерного удара, прежде всего, по Соединённым Штатам и их базам в Европе. Поэтому делается акцент на недопустимости применения ядерные угрозы. Они прекрасно знают, и об этом говорил наш президент, что у них серьёзное превосходство по обычным вооружениям. Конечно, это вызывает размышления о том, что такое политика ядерного сдерживания, если нельзя ядерное оружие применять и даже использовать угрозу его применения? В чем будет состоять ядерное сдерживание, о котором сами американцы активно заявляют, в чем тогда суть? Владимир Путин говорил о том, что мы знаем, у них гораздо больше обычных вооружений, но они прекрасно знают, что у нас есть новейшие стратегические средства, которые неминуемо не дадут им возможности одержать какую-то победу».

«Особенно важно для них не допустить союза России и КНР. Для китайцев рисует мирную перспективу отношений при экономическом соперничестве, и мы увидели и услышали на встрече американского и китайского лидеров – главное, чтобы Китай не воспринимал, что он следующая военная жертва. Но китайцы – мудрые люди, тоже все внимательно анализирует, и в реале получится так, как китайские аналитики в своих работах прямо указывают: для борьбы с КНР США нужны российские ресурсы и сухопутный плацдарм на покорённых российских территориях. Это китайские размышления, то есть в Пекине, понимают, что они следующие после России», – заключил постпред Крыма при президенте РФ.