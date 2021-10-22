Постпред РФ в ОБСЕ разоблачил ложь Киева о СЦКК

22.10.2021 09:46 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинская сторона настаивала, чтобы представители Донецка и Луганска участвовали в работе Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), который действует на линии разграничения в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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У него поинтересовались, почему в декабре 2017 года российские офицеры прекратили работу в СЦКК.

По словам российского дипломата, представителям РФ власти Украины создали, по сути, невыносимые условия — не давали гарантии безопасности, проводили унизительные досмотры личных вещей, требовали предоставлять биометрические данные , которые в соответствии с российским законом о статусе военнослужащего не могут передаваться другим государствам, а затем и вовсе приняли законы, объявившие Россию, а вместе с ней и ее военных «агрессорами».

«Чтобы защитить своих военных, мы были вынуждены принять меры. После их ухода из СЦКК его действующий состав изменился, и «на земле» он формировался уже из представителей Киева, Донецка и Луганска. Это подтверждается и фактическими наблюдениями СММ, которая ежедневно сообщает о присутствии, например, луганчан с символикой СЦКК на участках разведения сил и средств. И вот один из таких людей и был похищен 13 октября», – отметил постпред РФ в ОБСЕ.

Он обратил внимание, что из Киева часто раздаются утверждения, что там якобы не признают нынешний состав СЦКК.

«Однако, во-первых, еще в 2016 году по настоянию украинской же стороны офицеры из Донецка и Луганска привлекались к работе СЦКК. Во-вторых, в контексте согласованных в июле 2020 года мер Киев и Донбасс договорились создать координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК не в изначальном, а в действующем составе.

Украинцы по-прежнему блокируют создание этого механизма, такого важного для контроля за «режимом тишины» и проведения разбирательств по фактам его нарушений. Чем руководствуется Киев, отказываясь выполнять эти меры? Вот это хороший вопрос, который стоит задать украинской стороне», – резюмировал Лукашевич.