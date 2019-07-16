Постпред Украины в Совбезе ООН оказался фанатом Скабеевой

16.07.2019, Нью-Йорк, Владимир Гладков

Призывы постпреда РФ при ООН Василия Небензи к членам Совбеза дать беспристрастную оценку украинскому закону про «мову», уничтожающему на Украине русский язык, наткнулись на глухую стену.

В ходе двухчасового заседания языковой вопрос ушёл на второй план, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша речь не против украинского, а на защиту русского, искоренять который драконовскими методами намерена украинская власть, вытесняя из информационного простора. Я уже не говорю, что это противоречит всем базовым правам человека и здравому смыслу. Маленький пример – кандидат в депутаты, советник президента Украины по политическим вопросам Потураев предложил русский язык переименовать в «российский» и использовать его как оружие против нашей страны…

Русскоязычные граждане Украины не являются меньшинством в классическом смысле. Если не брать официальную майданную статистику, согласно которой на Украине якобы по-русски никто не разговаривает, для большинства русский является родным или привычным для общения», – рассказал постпред России, отметив, что карательные методы против русского языка стимулируют раскол в стране, начавшийся в 2014 году не без помощи языкового вопроса.

Отметим, что из 15-ти стран-членов Совбеза представители фактически всех государств практически ничего не говорили по существу вопроса, лишь продолжали привычные мантры об агрессии, аннексии, ущемлении в правах крымских татар. Исключением были разве что Китай и Бельгия, которые отмечали конструктивность достижения компромиссов в подобных вопросах.

Украинская сторона также выбрала стратегию большинства, и львиную долю речи постпреда Украины составляли причитания и истерики об аннексии, агрессии и арестованных в ходе керченской провокации моряках ВМСУ.

«Страна, которая сотни лет угнетала украинский язык, принудительно замещая его русским языком, не имеет никакого права указывать нам, что делать. В Австралии, Аргентине, Словакии есть украинские школы, в России, где живёт почти семь миллионов украинцев, нет ни одной. В Крыму до российской оккупации было семь украинских и 15 крымскотатарских школ, теперь они закрыли все украинские и половину крымскотатарских…

У них двойная цель – увеличить давление на Украину и ослабить давление на самих себя. Уже в мае они начали давление на Украину, устроив провокацию в день инаугурации украинского президента, чтобы отвлечь внимание от очередной годовщины депортации крымских татар, а теперь, вызывая обсуждение закона про «мову», Россия пытается дать поддержку пророссийским партиям, а также отвлечь внимание от пятой годовщины крушения малазийского самолёта и от вопроса воплощения Минских договорённостей», – собрал все штампы в кучу украинский представитель Владимир Ельченко.

В свою очередь Василий Небензя призвал всех желающих посетить российский Крым и посмотреть лично на «страдания крымских татар», подчеркнув, что с возвращением Крыма в России на полуострове изучаются три государственных языка – русский, украинский и крымскотатарский. Также российский постпред оценил попытки иностранных делегаций сделать всё, чтобы избежать обсуждения основной темы встречи и не замечать политику вражды и ненависти, которую насаждают украинские власти.

В качестве примера Небензя привёл недавний срыв нацистами неполитического телемоста между Украиной и Россией на канале «NewsOne», а также снятие с трансляции на канале «112» фильма кинорежиссёра Оливера Стоуна – также под давлением радикалов. В конце выступления постпреду всё-таки пришлось прокомментировать некоторые нападки со стороны Украины.

«Украинская сторона упорно использует термин «Russian militaries», они могут быть, конечно, русскими, потому что на Украине много русских людей, но это всё представители Донбасса, а не России. Он, кстати, забыл рассказать, сколько мирных жителей Донецка и Луганска погибло от обстрелов «доблестных и рыцарских» ВСУ. Это не Донбасс пришёл на Киев, а Киев на Донбасс», – подчеркнул российский дипломат.

«Пока украинская сторона не начнёт диалог с представителями Донецка и Луганска, ничего в этом конфликте не сдвинется. Почему мы, когда обсуждаем другие конфликты, захлестнувшие мир – сирийский, йеменский, ливийский – мы призываем стороны конфликтов сесть за стол переговоров и не выдумываем, что внешние игроки должны подменить собой эти стороны, и только на Украине вы пытаетесь подменить понятия и заставить Россию говорить с Украиной…

Украинский постпред сказал, что мы указываем Украине, на каком языке Украине говорить – это ваш закон говорит, на каком языке говорить вашим гражданам можно, а на каком нельзя», – добавил Небензя.

В ответ украинский представитель объявил, что перейдёт на русский язык, что, по его мнению, подчеркнёт надуманность темы сегодняшнего заседания.

«Я буду очень краток. Второе выступление Василия Небензи подтвердило мои наихудшие опасения, что он в очередной раз перепутал заседание Совбеза с очень популярным в России ток-шоу с ведущей Ольгой Скабеевой «60 минут». Но здесь не ток-шоу», – заявил Ельченко.

Стоит отметить, что сама телеведущая не смогла не отреагировать на такой неожиданный финал заседания Совбеза ООН.

«То, что постпред Украины в ООН наш фанат – я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мною ООН. Володимир Юрійович, будь ласка», – написала Скабеева у себя в телеграм-канале.