Посвященное Майдану заседание Совбеза ООН вызвало у США и Британии русофобскую истерику

04.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Скандалом обернулось прошедшее неформальное заседание Совбеза ООН , на котором были предоставлены доказательства причастности США к госперевороту на Украине и войне в Донбассе.

Об том в своём Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По окончании пресс-конференции мне написал Василий Алексеевич Небензя, сообщил, что наше заседание по «Формуле Арриа» сопровождалось драматическими событиями. В начале нашего выступления послы США и Великобритании демонстративно покинули помещение Совбеза ООН – они аргументировали это тем, что в отношении меня, Олега Царёва, и Николая Азарова их странами введены санкции. До того, как покинуть помещение, они обвинили Небензю в том, что, пригласив нас, он нарушил порядок ООН», –сообщил Царев.

Российский дипломат ответил на эти обвинения, что санкции США и Англии – это дела исключительно их стран, и никакого отношения к Совбезу ООН не имеют, а значит, они имеют полное право выступать на подобных площадках.

«Забавная ситуация в том, что покинув помещение, послы США и Англии, тем не менее, просмотрели выступление по видеосвязи ООН – они это делали, чтобы по итогам выступления подготовить заявление», – добавил Царёв.

Он отметил, что после диалога с Василием Небензей и просмотра заседания, послы США и Англии несколько скорректировали свою позицию – они возразили против приглашения Россией на заседание лиц, против которых ввели санкции страны-члены ООН. Под этим документом подписалось 12 государств – Австралия, Албания, Канада, Микронезия, Грузия, Коста-Рика, Маршалловы Острова, Молдова, Новая Зеландия, Украина, Великобритания и США.

Олег Царёв добавил, что если представители русофобски настроенных западных стран настолько возмущены заседанием, значит, российские дипломаты и приглашенные всё сделали правильно.

«Дорогие послы США и Великобритании! Послушайте. Я искренне рад, что вы недовольны. Я выступал для того, чтобы вы были недовольны. И раз вы недовольны, я свою задачу выполнил. Для того, чтобы я был полностью удовлетворён, прошу Бога, чтобы он сделал с вашими странами то, что вы сделали с моей», – резюмировал экс-депутат.