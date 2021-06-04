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04.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Великобритания, Дзен, ООН, Политика, Россия, США, Украина
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Посвященное Майдану заседание Совбеза ООН вызвало у США и Британии русофобскую истерику

Новости УкраиныСкандалом обернулось прошедшее неформальное заседание Совбеза ООН, на котором были предоставлены доказательства причастности США к...

Скандалом обернулось прошедшее неформальное заседание Совбеза ООН, на котором были предоставлены доказательства причастности США к госперевороту на Украине и войне в Донбассе.

Об том в своём Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По окончании пресс-конференции мне написал Василий Алексеевич Небензя, сообщил, что наше заседание по «Формуле Арриа» сопровождалось драматическими событиями. В начале нашего выступления послы США и Великобритании демонстративно покинули помещение Совбеза ООН – они аргументировали это тем, что в отношении меня, Олега Царёва, и Николая Азарова их странами введены санкции. До того, как покинуть помещение, они обвинили Небензю в том, что, пригласив нас, он нарушил порядок ООН», –сообщил Царев.

Российский дипломат ответил на эти обвинения, что санкции США и Англии – это дела исключительно их стран, и никакого отношения к Совбезу ООН не имеют, а значит, они имеют полное право выступать на подобных площадках.

«Забавная ситуация в том, что покинув помещение, послы США и Англии, тем не менее, просмотрели выступление по видеосвязи ООН – они это делали, чтобы по итогам выступления подготовить заявление», – добавил Царёв.


Он отметил, что после диалога с Василием Небензей и просмотра заседания, послы США и Англии несколько скорректировали свою позицию – они возразили против приглашения Россией на заседание лиц, против которых ввели санкции страны-члены ООН. Под этим документом подписалось 12 государств – Австралия, Албания, Канада, Микронезия, Грузия, Коста-Рика, Маршалловы Острова, Молдова, Новая Зеландия, Украина, Великобритания и США.

Олег Царёв добавил, что если представители русофобски настроенных западных стран настолько возмущены заседанием, значит, российские дипломаты и приглашенные всё сделали правильно.

«Дорогие послы США и Великобритании! Послушайте. Я искренне рад, что вы недовольны. Я выступал для того, чтобы вы были недовольны. И раз вы недовольны, я свою задачу выполнил. Для того, чтобы я был полностью удовлетворён, прошу Бога, чтобы он сделал с вашими странами то, что вы сделали с моей», – резюмировал экс-депутат.

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