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13.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Потери ВСУ исчисляются космическими цифрами – Билецкий

Только после подписания Минска-2 украинская группировка в Донбассе потеряла более тысячи человек убитыми.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил основатель неонацистского полка “Азов”, депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

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“Мы уже после Минска-2 потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери – это космические цифры для современных войн”, – сокрушается Билецкий.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине обнародованы шокирующие цифры небоевых безвозвратных потерь и дезертиров ВСУ.

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