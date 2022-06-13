Потери ВСУ ужасают и деморализуют общество и военных, – украинский полковник

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Новости Украины

Украинская власть напрасно признала большие потери ВСУ в надежде получить помощь Запада – прежде всего, рассекреченные данные деморализуют собственное население и военных.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Жданова, потери ВСУ стоит скрывать, потому что это не приводит к усилению помощи со стороны западных стран.

«К сожалению, наше руководство иногда применяет тактику пиара для того, чтобы получить какие-то преференции. Дело в том, что обычно в ходе ведения войны собственные потери остаются тайными и объявляются после самой войны. Потому что это, как бы мы не хотели, деморализирующий фактор для страны, которая ведет войну. Потери противника объявляем, а собственные потери не объявляем или объявляем приблизительно. Сегодня, к сожалению, пытаясь огласить такую цифру, на мой взгляд, руководство страны пытается получить максимальную выгоду в плане получения вооружения от западных партнеров. Но не они несут эти потери, и эта цифра наводит ужас и снижает моральный дух именно нашего населения, нашей страны, а не западных стран. Тут, по моему мнению, стратегическая ошибка руководства страны», – заявил Жданов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно на фронтах погибают порядка ста украинских военных и еще около полутысячи получают ранения.

Советник президентского офиса Алексей Арестович заявлял, что общие потери ВСУ уже достигли 10 тысяч человек.