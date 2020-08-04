Потеряет всё: у Лукашенко не получится сыграть в многовекторность

04.08.2020, Москва, Максим Карпенко

У белорусского президента не получится усидеть на двух стульях, исповедуя политику многовекторности, и продолжая заигрывать с США, Китаем и Россией. Если Лукашенко выберет путь на запад, то ему придется попрощаться и с Китаем, и с РФ.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они рассчитывают на Китай, то поворот в сторону Запада им противопоказан. Если вы рассчитываете на Китай, то непонятно, как вы собираетесь улучшать отношения с США или даже с Европой. Американцы резко против всех китайских проектов, направленных на Запад, особенно против проекта «Один пояс – один путь».

Они жестко против этого, они вводят санкции против Китая. Я вас уверяю – пройдет время и они будут вводить санкции и против тех, кто участвует в проектах Китая. Я думаю, что это очень вероятно…

Если Белоруссия попробует двинуться в сторону Запада, не надо думать, что все ограничится только в сторону ухудшения отношений с Россией, что и само по себе может стать катастрофическим. Отношения с Китаем тоже придется рвать, придется прикручивать», – заявил Михеев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к парламенту и народу, заявил, что его страна будет строить стратегическое партнерство «и с Западом, и с Китаем, и с Америкой».