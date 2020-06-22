«Потерял идентичность». Казарин оправдывается за российский паспорт

22.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский пропагандист, бывший крымчанин Павел Казарин потерял свою «крымскую идентичность» после того, как сбежал в Киев

Об этом он похвастался в эфире интернет-канала Skrypin, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оказавшийся недавно в центре истории про «зраду», после того, как блогер Анатолий Шарий обнародовал информацию о наличии у Казарина российского гражданства, пропагандист стал оправдываться, что спешил получить паспорт с двуглавым орлом лишь для того, чтобы жить в Крыму рядом с родителями.

«Мотивы мои были довольно просты. Я на тот момент планировал, что я останусь в Крыму, планировал, что я буду жить рядом с родителями, потому что ситуация тогда была совершенно непонятной, как будут развиваться все эти события. Тогда в марте еще Донбасса по сути не было, и я тогда в марте 14-го даже представить не мог о том, что в октябре 14-го я выеду уже на материк.

Сейчас, из 2020-го, я понимаю, что я нынешний так бы не поступил. Более того, я помню, как тогда я сидел в Крыму, и мои друзья уезжали раньше. Кто-то уезжал в самом конце февраля, только после захвата российскими военными органов власти, кто-то уезжал после 18 марта.

Я понимаю, почему они так делали. У них была такая, на тот момент, общегражданская идентичность. Они в первую очередь идентифицировали себя как граждан Украины, а у меня на тот момент была классическая история про региональную идентичность, которая на первом месте. То есть это классическая история, когда у тебя спрашивают: «Ты кто?». А ты отвечаешь, что ты не русский, ты не украинец, а ты отвечаешь, например, я отвечал: «Я крымчанин». И для меня эти документы оккупационные, они были в первую очередь историей про то, что они давали бы мне возможность продолжать жить на полуострове», – заявил Казарин.

Ранее экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев, который в 2014 году также покинул Украину и безуспешно пытался оформить гражданство России в Крыму, заявил, что Казарин не мог получить паспорт в числе первых крымчан, не имея протекции со стороны силовых органов РФ.