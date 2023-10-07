«Потеряли людей, опозорились», – командование бросило спецназ на убой

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Командование позорно пренебрегает судьбой подчиненных, отправляя спецназовцев на акцию ради кадров с развернутым флагом в тылу врага.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, комментируя очередную попытку Главного управления разведки Минобороны Украины провести десант на побережье Крыма, чтобы записать ролик с лозунгом о том, что полуостров «будет украинским или безлюдным», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы высаживали десант в Крыму в районе Оленевки – прекрасное место, песчаный пляж от горизонта до горизонта, красивое чистое море, отсутствие цивилизации – самое то место для высаживания элиты спецназа ГУР, которые фиксировали свои действия на камеры беспилотников, высаживались ночью. Радостно, что мы первые сообщили об этом, обычно мы начинаем отвечать на чьи-то заявления из Украины или из-за океана, а тут мы на упреждение сыграли. То есть, Киев посылает элиту своего спецназа для того, чтобы они провели фотосессию, посылает на потенциально суицидальную операцию. И для 13 человек она таковой и закончилась. Самое интересное, что ГУР в ответ на это опубликовал видео, где они действительно причаливают к берегу, демонстрируют флаг, говорят что-то для них важное, и миссия закончена. Но после того, как в России показали пленного, они были вынуждены признать – да, был тяжёлый бой, мы покосили много москалей, к сожалению, сами тоже понесли потери, но они несоизмеримы с потерями врага», – отметил Коц.

Как бы то ни было, обращает внимание военкор, флаг, который украинские диверсанты демонстрировали, в итоге оказался у российских силовиков.

«Видимо, ждали, пока они высадятся, заманили в какую-то засаду и там методично перещёлкали. Ещё бы нам тела показали, но там у силовиков свои резоны показывать – не показывать, может, изучают, кто есть кто. В любом случае, пример поразительный, когда Киев пытается добиться хоть каких-то «перемог» хотя бы на информационном фронте. То есть они признают потери, они признают, что послали людей на смерть ради того, чтобы они просто бессмысленно развернули флаг на территории РФ и сказали, что это не территория РФ, и мы сюда вернёмся. И что с этой акцией? Потеряли людей, опозорились. Даже если бы они вернулись все живыми и здоровыми, ну развернули флаг на территории противника – не знаю, сомнительное применение подразделений спецназначения, которое теоретически должно уничтожать какие-то вражеские объекты на территории противника, вместо того, чтобы проводить фотосессии», – прокомментировал журналист.