Потом не спрашивайте «А нас за що?!». На Украине – рекордная поддержка проекта «Анти-Россия»

Вадим Москаленко.  
23.01.2023 16:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Социология, Украина


Подавляющее большинство жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, также велика популярность идеи создания антироссийского союза с Польшей, Литвой и Великобританией.

Такие данные опубликовала социологическая группа «Рейтинг» по результату опроса 14-16 января 2023 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подавляющее большинство жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, также велика популярность...

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Так, согласно исследованию, 87% респондентов поддержали вступление Украины в ЕС в случае проведения референдума.

Поддержка вступления в НАТО оказалась самой высокой за всю историю проведения опросов «Рейтингом» – 86%.

За антироссийский альянс Украины с Польшей и Великобританией высказались 85%.

Отмечается, что идея и вступления в НАТО, и в союз под эгидой Лондона имеют высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах.

Результаты опроса можно объяснить тотальной цензурой, запретом на альтернативное мнение – любая критика прозападного курса объявляется «распространением российских нарративов» и преследуется в уголовном порядке. Исходя из угрозы репрессий, респонденты также не спешат афишировать свои истинные взгляды. Тем не менее, в целом тенденции к изменению общественного сознания на Украине за почти год СВО не наблюдается. Это и не удивительно – до сих пор целями денацификации не стали ни одиозные пропагандисты, виновные в разжигании войны, ни олигархи-спонсоры антироссийских СМИ.

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