Потомок Льва Толстого напугал русофобствующего киевского доцента

06.11.2021 12:54 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Заявления вице-спикера Государственной думы Петра Толстого представляют колоссальную угрозу для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень», который считается одним из наиболее оголтелых рупоров киевской антироссийской пропаганды, пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев.

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«Как так случилось, что на российском ТВ с наиболее злобными антиукраинскими инвективами выступает некий господин Толстой, потомок великого писателя и официальное лицо нынешней России, вице-спикер Государственной думы и глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы», – пишет Лосев.

По его утверждению, этот российский политик Толстой давно опередил Владимира Жириновского «в лексике ненависти и вражды».

«Толстой открыто заявляет, что такого государства, как Украина, нет и не должно быть. Что Крым и Донбасс уже российские, а вскоре все наше государство станет Россией. Нет, по его убеждению, такого народа, как украинцы, нет украинского языка и культуры. Все это якобы вымысел врагов РФ», продолжает автор.

Также он приводит слова экс-министра иностранных дел Украины и одиозного русофоба Владимира Огрызко, который заявлял: «Беда в том, что не только верхушка, но и все российское население является носителем имперских настроений».

«Следовательно, заявления жалкого отпрыска гениального писателя являются отражением большой угрозы. Если украинцев, по его мнению, нет и не должно быть, а они есть, это означает возможность ультрарадикальных методов достижения имперской цели», – опасается Лосев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Лосев заявлял, что «победы делают Россию дикой и отсталой»