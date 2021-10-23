Киевский доцент: «Победы делают Россию дикой и отсталой»

23.10.2021 12:03 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Кремль считает Украину своей провинцией, которую нужно вернуть в состав единого государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень», который считается одним из наиболее оголтелых рупоров антироссийской пропаганды Киева, пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев.

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«Трагедия в том, что нынешние вожди Российской Федерации воспринимают Украину как исключительно мятежную российскую провинцию, которую надо покорить, любой ценой вернуть в имперскую конюшню. Этим деятелям крайне трудно поверить, что Украина является реально суверенным, самостоятельным государством, имеющим право на независимость, соборность и международную субъективность не менее, чем Россия», – считает автор.

По его словам, убедить Кремль и русских в обратном может только «решительное сопротивление Украины всем имперским посягательствам».

«Попытки что-то просить (газ, мир, понимание) только укрепит русских в их ошибках и фантазиях, сделает их «железобетонными». Настоящее понимание приходило к русским только после позорного провала военных авантюр. В этом смысле именно поражения делали Россию более или менее цивилизованным и миролюбивым государством. Победы играли с РФ в плохие шутки, на многие годы консервируя дикое, отсталое и архаичное», – утверждает Лосев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Лосев прогнозировал, что зимой президент РФ Владимир Путин встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве, даст газ и примет капитуляцию.

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