«Потому что власть нам уже не захватить» – беглый либерал требует уничтожить Россию

Вадим Москаленко.  
28.09.2024 22:14
  (Мск) , Киев
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Госизмена, Дзен, Либералы, Политика, Россия


Поскольку никто из российской эмиграции уже не имеет шансов прийти к власти в России, страна должна быть полностью уничтожена, не считаясь с последствиями и жертвами.

Об этом в эфире украинского интернет-канала «Новости live» заявил депутат Госдумы РФ I созыва, либеральный журналист Игорь Яковенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку никто из российской эмиграции уже не имеет шансов прийти к власти в России,...

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«Вероятность того, что кто-то из российской эмиграции имеет хоть какие-то шансы получить какую-то победу или какое-то участие во внутренней политике России, равны нулю.

Более того, никто из нас, из тех, кто сейчас находится в вынужденной политической эмиграции, скорее всего, в Россию не вернется. Многие вот почему-то надеются, это вообще загадочная история, когда по-прежнему кто-то говорит о какой-то «прекрасной России будущего». Это издевательство над здравым смыслом», – сказал Яковенко.

Он  надеется на сценарий, когда «в результате тяжелого военного поражения России режим не просто рухнет, но в результате этого пойдут центробежные процессы … и в результате этого Россия распадется на какое-то количество независимых государств».

Беглый экс-депутат подчеркнул, что понимает – развал России обернётся большой кровью, однако его это не беспокоит.

«На сегодняшний момент количество жертв в результате путинского режима огромно. Уже за миллион. Если брать потери боевые, потери среди мирных граждан, уже за миллион. И я думаю, что при всех издержках и при всей трагичности распада общее количество жертв будет меньше.

А шанс, что кто-то из российского протестного движения придет к власти, я думаю, что просто равен нулю», – подытожил эмигрант.

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