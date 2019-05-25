«Потрясающая история!» – Гордон поддержал скачущих в Екатеринбурге

25.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-депутат Киевсовета от Блока Порошенко украинский пропагандист Дмитрий Гордон порадовался антицерковным протестам либералов, хипстеров и леваков в Екатеринбурге.

Об этом Гордон заявил на своём YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С храмом в сквере Екатеринбурга произошла потрясающая история. В Екатеринбурге церквей сильно много, РПЦ захотела построить ещё одну в парке. А местные жители стали выходить на протесты, рушить заборы, и сказали: «Нет, не будет».

Полиция их держит, а они всё равно идут, их несколько тысяч. И в результате власть отступила, потому что поняли, что это опасно. И если в России что-то изменится, то благодаря таким людям, которые могут вот так дружно выйти и протестовать против власти», – сказал Гордон.

Напомним, ранее ветеран украинского националистического движения Степан Хмара заявил, что лучшим вариантом было бы, чтобы протесты в Екатеринбурге распространились на всю Россию.