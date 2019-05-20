Украинские националисты хотели бы, чтобы протесты в Екатеринбурге развалили Россию

20.05.2019, Киев, Игорь Петров

Протесты либералов, неформалов и леваков в Екатеринбурге против строительства собора Русской Православной Церкви под предлогом борьбы за сохранение сквера вряд ли станут катализатором для распада России, хотя этого бы очень хотелось украинским националистам.

Такое признание в интервью «ПолитНавигатору» озвучил ветеран украинского националистического движения Степан Хмара.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы волнения в Екатеринбурге имели какие-то последствия. Но я не думаю, что они к чему-то серьезному приведут. Наши журналисты это раздувают. Россия – не Украина. Там хороший царь, там совсем другая психология. Поэтому украинцам не надо надеяться на россиян, что за них кто-то что-то сделает.

Россию могут разрушить нероссийские народы, народы Поволжья. Украина не занимается этим, а надо регулярно поднимать на Генассамблее вопрос о народах Идель-Урала, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и пр. Сам Бог велел это делать, но у нас некому вести, так сказать, дипломатически-пропагандистскую работу, благородную и полезную. Ключ к развалу России лежит в Украине. Россия развалится, и развалят ее нероссийские народы, но только не сами русские», – сказал Хмара.

Надежды на дестабилизацию в РФ имеет и украинский политолог Олег Соскин, в которого несколько лет назад бросили ботинком за агитацию в пользу НАТО в Одессе.

«Екатеринбург и Урал в целом очень нестабильны. Российская Федерация вообще очень нестабильна, и где-то должно прорвать. Российская Федерация не имеет позитива развития, она удерживается только путем насилия. Поэтому должен прилететь «черный лебедь». Каким он будет – не знает никто. Это может быть что угодно. Это могут быть какие-то события, связанные с храмом – одним нравится, другим не нравится. Или это будут какие-то события, связанные с какой-то катастрофой и пр. Протест должен вырваться наружу. Система уже должна рвануть. А Урал уже фактически живет своей жизнью, он нестабилен. Регионы России уже ненавидят Москву. Я знаю это, я был в Воронеже и других регионах. Существует такое противопоставление регионов зажравшейся столице. Екатеринбург в этом плане город особенный, мистический. Подобные события могут начаться там», – говорит Соскин.

Ранее комитет Верховной Рады по иностранным делам зарегистрировал проект обращения в ООН «по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации» с целью поддержки сепаратистских движений в РФ.