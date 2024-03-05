Повальная чистка кадров обернётся катастрофой для ВСУ – нацист Мосийчук

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Грандиозная кадровая чистка среди командования ВСУ грозит очень тяжёлыми последствиями на фронте и среди личного состава.

Об этом на канале «Да это так» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта ситуация очень вредноносная в плане командном. Люди работали, люди притёрлись. Надо ли менять? Возможно, надо, но нельзя делать это повально. Какие были последствия тогда чисток, такие же и сейчас. Посмотрите, кроме Авдеевки мы теряем мелкие населённые пункты один за одним. Логистика рушится, командная логистика рушится. Это право главкома, право министра проводить кадровые замены, но они должны происходить в соответствии с законом, а не карт-бланш (я не знаю, что такое карт-бланш в юриспруденции). Не по карт-бланшу верховного главнокомандующего Зеленского, а по закону и уставу ВСУ», – сказал Мосийчук.

По его словам, среди военных царит «невосприятие и непонимание» этого процесса.

«Надо исходить из того, может ли это повальное увольнение сказаться на фронте и на боевых действиях или не может. Моё мнение – может. Потому что количество увольняемых – я получаю информацию от нижних подразделений до Генштаба. Это, во-первых, настроения невосприятия, во-вторых, непонимание личным составом. Это всё грозит очень тяжёлыми последствиями на фронте. И я считаю, что если чистки продолжатся, а они продолжаются, то это может иметь для ВСУ катастрофические последствия. Акцентирую внимание: не увольнения каких-либо людей, а повальная чистка, когда получается вакуум», – предупредил экс-депутат.