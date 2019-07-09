Поведение по-украински хамоватого дурачка – Погребинский оценил отношение Зеленского к частной собственности и войне

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Вместо того, чтобы предстать перед народом как гарант гражданского права и Конституции, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию вокруг скандала с телемарафоном, ушёл с головой в пиар и самолюбование.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я внимательно послушал реакцию Зеленского на события с телемостом. Я ещё раз убедился в том, что он по-прежнему живёт в пространстве пиара, всё его выступление выстроено как пиар-выступление. Что отличает пиар от действий? Если бы человек, который осознаёт, что он является гарантом прав и свобод, свободы слова, верховенства права, конституции и так далее, что должен был сказать президент в связи с этими событиями?

Надо было сказать, что нравится мне или не нравится, но это дело частной компании, нет никаких законов, которые сегодня запрещали бы им это делать. Поэтому всякие угрозы в их адрес уже являются основанием для криминального преследования. Это было бы с точки зрения человека, который стоит на страже законов и Конституции Украины. Ничего подобного мы от него не услышали, он сказал, как бы, и не нашим – не вашим», – констатирует Погребинский.

«То, что с видом какого-то кайфа, удовольствия, Зеленский сам себе нравится, он рассказывает, что – да, поговорить надо, мы поговорим по поводу того, чей Крым, то есть, это типичное хамство. Ты кому хамишь, ты кто вообще такой? Ты хочешь и заинтересован в том, чтобы найти возможность вернуть украинских ребят к себе домой в семьи, и вместо того, чтобы искать способ договориться, компромисса, ты хамишь и выглядишь, честно говоря, просто дурачком.

Потому что когда ты говоришь: ну, я хочу поговорить с вами, давайте поговорим, но только не один на один. Причём, мне нравится последовательность, в которой Зеленский предложил формат: в этом формате должны быть я, Путин, Трамп, ну ещё канцлер, ну ещё Макрон и ещё обязательно почему-то уходящая уже премьер Великобритании Тереза Мэй.

Он ловит кайф от бессмыслицы, я, например считаю, что это типичное проявление по-украински «беспорадности». У него нет внятного представления, что делать, и он хочет изобразить, что он что-то знает и понимает и при этом выглядит, ну, немножко неадекватно», – добавил украинский эксперт.