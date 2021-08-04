Повешенного белоруса помянули в Киеве бандеровскими речевками и призывами к насилию

04.08.2021, Киев, Елена Острякова

Новости Украины

Акция памяти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, найденного накануне утром повешенным, прошла вечером у белорусского посольства в Киеве. На нее собралось порядка сотни человек. Часть из них держали в руках красно-белую белорусскую националистическую символику, однако большинство, судя по выкрикиваемым лозунгам и символике «Азова», имела отношения к тербатам АТО.

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Интересно, что в толпе засветился и один из главарей «Азова» белорусский неонацист Сергей Коротких, с которым, по ранее обнародованным журналистом Александром Коцем, у погибшего был конфликт. Коротких активно раздавал интервью журналистам и сообщил, что после гибели Шишова «желания повесить Лукашенко стало еще больше».

«Хочется, чтобы полиция и спецслужбы сделали свою работу, но есть версия, и она очень большая, что это убийство. Убийство, как было с Никитой, в минском лесу. Там тоже был активист, которого примерно по такой же схеме повесили», – сказал «Боцман».

Он призвал Запад вводить новые санкции, «чтобы добивать старого усатого мудака».

«Его нужно под трибунал, его нужно садить, а в итоге его нужно повесить», – уточнил Коротких.

Свою причастность к гибели Шишова он категорически опроверг и сообщил, что не собирается бежать с Украины.

«Я не чувствую себя ни в чем виноватым. Я чувствую, что на моей стороне правда. Виталик не занимался бизнесом, у него не было конфликтов, был хороший характер, поэтому версия может быть самоубийство, в которую я не верю, либо убийство. Мотив на его убийство имел только один – Лукашенко», – сказал боевик.

Перед собравшимися выступила девушка погибшего Шишова Божена Жолудь, которая призвала белорусов отказаться от мирного протеста.

«Я вас очень прошу: перестаньте ходить с цветами, плакатами. Мирным протестом мы ничего не решим. Вчера это случится с Виталиком, завтра случится с вами. А им все равно. Я прошу положить цветы, плакаты и начать немирный протест. Взять в руки вила наконец-таки. Я думаю, Виталий очень бы этого хотел. Чтобы все поняли, что мирно у нас ничего не получится. Только если мы объединимся и возьмем оружие в руки против них. Это единственный вариант, при котором мы можем победить», – сказала Жолудь.

После этого собравшиеся молодчики зажгли дымовые шашки и начали скандировать «Живе Беларусь», но быстро переключились на стандартный бандеровский набор: СУГС, «Слава нации – смерть врагам», «Герои не вмирают» и т.д.