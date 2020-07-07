Повесился украинский штурмовик

07.07.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В Житомире в расположении части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат-срочник совершил самоубийство.

Об этом в эфире телеканала «СК1» заявил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона Алексей Рихлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Военнослужащий-срочник 2001 года рождения находился в суточном наряде и выполнял свои обязанности в соответствии с Уставом. У него был мобильный телефон, но это запрещено, и в связи с этим будет разбирательство и дана оценка.

После чего он самовольно оставил место несения службы, и уже около девяти часов вечера, когда он не появился на вечерней поверке, объявили его поиски, в результате которых на территории части в заброшенном строении было обнаружено тело.

Проведён осмотр места происшествия при участии судебно-медицинского эксперта. Можно констатировать, что никаких физических травм или признаков насильственной смерти не установлено», – сказал Рихлюк.

Уточняется, что солдат повесился.

На телеканале также добавили, что в самой военной части, в которой произошёл инцидент, от комментариев отказались.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщал, что ВСУ захлестнула эпидемия массовых самоубийств.