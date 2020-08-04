«Повлиял процесс охохлячивания». Политолог в ужасе от крымского сервиса

04.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Туристический сервис в Крыму построен таким образом, будто бы владельцы миниотелей и баз размещения делают одолжение отдыхающим, а не нуждаются в них. Этот подход губителен и приведет к тому, что полуостров останется без турпоток, когда откроются иностранные курорты.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил известный российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Михеев признался, что только вернулся из Крыма, отдыхал в Феодосии и остался недоволен местной службой такси.

«Все там прекрасно, правда, сервис, надо сказать, крымский не успевает за реалиями. Особенно, мне кажется, процесс охохлячивания, который над Крымом 30 лет довлел, он повлиял на все, плюс, конечно, гениальные реформы 90-х и все, что связано с этим сервисом. Я, например, чуть не опоздал на поезд из-за замечательной службы такси там.

Есть такое такси в Феодосии – «Десяточка», «десяточка, пацаны». Более отвратительного такси в жизни не видел. Такси «Десяточка» никому не посоветую, я еще буду об этом вспоминать каждый день в этом сезоне, а потом еще в следующем сезоне. Хорошо, добрые люди помогли иначе я просто опоздал бы на поезд…

Надо реформировать, иначе никто туда не поедет. Мне кажется, там это ощущение того, что якобы в любом случае туда приедут, оно странное. Ну хорошо, сейчас все пооткрывают. Вот это, мне кажется, украинским периодом насажено в мозг и всеми этими 90-ми годами, ощущение того, что якобы не сервису нужны отдыхающие, а наоборот, сервис делает одолжение отдыхающим. Вот это глупая постановка вопроса», – заявил Михеев.

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