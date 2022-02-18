«Дожали! Поворачивай домой»: Гончаренко объявил, что Шуфутинский не выступит в Киеве

18.02.2022  13:19 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Культура, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В Киеве не состоится запланированный на 8 марта концерт известного российского исполнителя Михаила Шуфутинского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

В Киеве не состоится запланированный на 8 марта концерт известного российского исполнителя Михаила Шуфутинского....

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«Мы с вами дожали еще одного подонка! Шуфутинский больше не приедет с концертами в Украину! То, что от песен Михаила люди деградируют, пока не преступление. А поездки в Крым по правилам оккупантов – уже серьезное правонарушение. В ноябре я обратился в СБУ с требованием рассмотреть запрет на въезд этого певца-путешественника. Он анонсировал киевский концерт на 8 марта», – написал депутат.

По его словам, исполнитель решил заработать «в ненавистной ему Украине».

«Но нам такие «гости» не нужны, впоследствии и на Крым это правило распространим. Концерта не будет. Точка. Пусть у Путина под длинным столом поет, а не у нас. Нам такие песенки и даром не нужны, тем более за деньги, которые потом осядут в бюджете страны-агрессора. А теперь для Шуфутинского, чтобы ему было понятно: Миша, поворачивая домой. Удачи», – резюмировал Гончаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине признали угрозой нацбезопасности последнего мужа певицы Аллы Пугачевой.

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