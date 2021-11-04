СБУ посчитала пятого мужа Аллы Пугачевой угрозой нацбезопасности

04.11.2021 14:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Российский артист пародийного жанра Максим Галкин угодил в список лиц, представляющих угрозу нацбезопансости Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует соответствующий перечень, опубликованный на сайте министерство культуры и информационной политики Украины.

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Отмечается, что внесен он в список со вчерашнего дня.

На сегодня в списке, который формируется по представлению СБУ, фигурирует 259 человек, среди которых известные певцы, актеры и прочие деятели культуры.

На эту новость отреагировали в МИД РФ.

«Национальная безопасность Украины в опасности – ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии – все в политику ушли», – иронизирует в своем телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в список был включен певец обвиненный на Украине в зачистке Донбасса Филипп Киркоров, который до Галкина также был мужем исполнительницы Аллы Пугачевой. Это ее пятый официальный брак.

Стоит заметить, что Галкину не помог его фактический прогиб перед Украиной, когда во время одного из своих выступлений он, сказав «Меня достало», выразил неудовольствием тем, что российское телевидение слишком много времени уделяет теме Украины, где захватившие власть националисты издеваются, бросают за решетку и убивают русских граждан, не согласных с положением дел в стране.