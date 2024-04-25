Появились кадры поражения крупного украинского железнодорожного узла

Олег Кравцов.  
25.04.2024 10:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 336
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В открытом доступе появились кадры нанесения удара по крупному железнодорожному узлу Синельниково в Днепропетровской области.

Удар был нанесен 19 апреля, о чем в тот же день сообщал «ПолитНавигатор».

В открытом доступе появились кадры нанесения удара по крупному железнодорожному узлу Синельниково в Днепропетровской...

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На ролике можно увидеть железнодорожную станцию со стоящими на ней поездами и услышать звук приближающейся ракеты.

Затем следует оглушительный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой.

Военный эксперт Александр Казаков, бывший советник первого главы ДНР Александра Захарченко, поделился подробностями поражения станции.

«Насколько мне известно, удар был нанесён не просто по ж/д станции Синельниково – одному из крупных ж/д узлов Днепропетровской области наряду с Павлоградом, – но по воинскому эшелону, который в это время находился на путях. Вероятно, это был эшелон с БК», – написал Казаков в своем тг-канале.

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