Появились кадры поражения крупного украинского железнодорожного узла

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В открытом доступе появились кадры нанесения удара по крупному железнодорожному узлу Синельниково в Днепропетровской области.

Удар был нанесен 19 апреля, о чем в тот же день сообщал «ПолитНавигатор».

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На ролике можно увидеть железнодорожную станцию со стоящими на ней поездами и услышать звук приближающейся ракеты.

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Затем следует оглушительный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой.

Военный эксперт Александр Казаков, бывший советник первого главы ДНР Александра Захарченко, поделился подробностями поражения станции.

«Насколько мне известно, удар был нанесён не просто по ж/д станции Синельниково – одному из крупных ж/д узлов Днепропетровской области наряду с Павлоградом, – но по воинскому эшелону, который в это время находился на путях. Вероятно, это был эшелон с БК», – написал Казаков в своем тг-канале.