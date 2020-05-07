Появились материалы с последствиями украинского обстрела ЛНР

07.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Начавшийся одновременно с атакой на ДНР сегодняшний обстрел территории ЛНР украинские подразделения вели из подконтрольного ВСУ поселка Новотошковское – по гражданскому автомобилю, с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 11 часов 35 минут боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ, по приказу военного преступника Брыжинского, подвергли обстрелу из ПТУР район населённого пункта Голубовское.

В результате обстрела произошло попадание в гражданский автомобиль ЗИЛ-130, осуществляющего доставку каменного угля, в поселке Голубовское по ул. Широкая.

По имеющимся данным, ранения получили трое мирных жителей, Павлов Д.В. 2000 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма и множественные поверхностные осколочные ранения), Георгинов А.А. 1993 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма) и Гавриленко В.П. 1936 г.р. (осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей). На данный момент пострадавшие доставлены в центральную больницу города Кировск», – сообщили в ведомстве.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

«Нашей разведке стали известны имена боевиков из состава расчёта ПТУР 93 бригады, которые вели огонь по поселку, ими оказался старший сержант Чернышов и солдат Стасюк.

Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить Украинские вооружённые формирования прекратить обстрелы территории Луганской Народной Республики», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Представительстве ЛНР в СЦКК установили траекторию обстрела, а также уточнили характеристики оружия и снарядов.

«В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов, повреждений, установлено, что обстрел поселка Голубовское велся с применением противотанковой управляемой ракеты 9М113 из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) типа 9П135М «Фагот», – сообщили в ведомстве.