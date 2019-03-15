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15.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Скандал, Украина
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Появились подробности унижения Порошенко на встрече с боевиками «Азова»

Вчера во время встречи с боевиками неонацистского полка “Азов” президент Украины Петр Порошенко наорал на журналистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-боевик полка “Азов”, активист “Национального корпуса” Владислав Соболевский.

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“Здесь Порох попытался попиариться на азовцах в день добровольца и получил пощечину. С ним никто не поздоровался, и господин гарант кричал на журналистов, чтобы те поотключали камеры. Сейчас порохоботы пытаются разогнать короткий ролик и фото, где ничего непонятно. Анонсирую появление полного видео, где вы увидите Главнокомандующего во всей его свинарчукивський красоте”, – написал Соболевский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, вчера блогер Анатолий Шарий также сообщил, что на встерче с “Азовом” Порошенко “опять об**лся”. Также Шарий пообещал выложить необрезанное пресс-службой президента видео.

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