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18.02.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
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Появились убедительные аргументы для непризнания украинских выборов

Запрет выходцам из Крыма и Донбасса участвовать в выборах президента Украины – это повод для их признания незаконными.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, голосовать не смогут граждане Украины не только на территории России, но и Польши.

«Вопрос стоит вообще о легитимации власти всей, когда несколько миллионов людей лишены права выбора. Я полагаю, что это является очень серьезным основанием не только для России, но и для Европы считать эти выборы нелегитимными с той точки зрения, что для людей в принципе, которые даже живут в Польше, не созданы условия для того, чтобы они выполнили свое конституционное право. Я не говорю уже о тех, кто живет в России”, – сказал социолог.

“Я полагаю, что на сегодняшний день самый важный вопрос – это ход избирательной кампании, честность избирательной кампании, равные возможности для всех кандидатов и вопросы честности и признания этих выборов. Я полагаю, что этот вопрос станет не только для России, но и для Европы», – заявил Копатько.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что появились основания не признавать выборы на Украине.

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