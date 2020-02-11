Появился новый эффективный способ обхода украинской цензуры

11.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

У новостного агрегатора smi.today появился анонимный новостной бот в Телеграмм, позволяющий обходить интернет-цензуру.

Об этом сообщается в сообщении пресс-службы агрегатора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что smi.today за достаточно короткое время завоевал популярность среди пользователей сети, поскольку позволяет ознакомиться с новостями как Украины, России, так и стран СНГ из наиболее свежих и самых актуальных новостей из проверенных источников и СМИ.

«Но для многих украинских пользователей сети доступ к некоторым российским сайтам был невозможен, так как блокируется провайдером. Некоторые опасаются спецслужб и хакеров. Приходилось пользоваться анонимайзерами или устанавливать впн. Однако проект smi.today расширяет спектр возможностей и теперь, кроме мобильных приложений, запускает анонимного бота в Telegram «НОВОСТНОЙ АГРЕГАТОР».

Бот является полностью анонимным, имеет надежную защиту от спецслужб, хакеров и дает возможность избавиться от зависимости от провайдера. Главное, лента новостей обновляется каждую минуту. Теперь украинским пользователям можно без проблем и без рекламы читать новости российских СМИ, СМИ ДНР и ЛНР и другие важные и интересные новости», – информирует пресс-служба smi.today.

Установить анонимного бота ««НОВОСТНОЙ АГРЕГАТОР» можно по этой ссылке.