18.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Последние разглагольствования Леонида Кравчука о невозможности возвращения Донбасса под контроль Киева на довоенных условиях являются фактическим признанием необходимости федерализации, и за такие крамольные мысли экс-президент незалежной заслуживает уголовного преследования в нынешних украинских реалиях.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился политолог Дмитрий Абзалов после того, как Кравчук по видеосвязи вновь подтвердил свою позицию по Донбассу, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Если Донбасс войдёт в Украину, то он уже никогда не будет таким, каким был до этого. Они будут требовать больше прав, больше свобод, больше полномочий. Я не осуждаю их за это, вопрос состоит в том, будет ли Донбасс в составе Украины или нет», – сказал Кравчук.

«Человек, фактически, предлагает федерализацию. Что это такое, с точки зрения украинской Конституции, если вы одной из своих территорий предоставите дополнительные права и свободы? Все остальные возбудятся.

Я напоминаю, за такие же слова господин Медведчук получил обвинения в госизмене. Возникает вопрос – почему за точно такие же слова не привлекают за госизмену Кравчука?» – обратил внимание Абзалов.