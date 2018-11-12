Появился шанс на преображение Донбасса

12.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Выборы, которые в минувшее воскресенье прошли в в республиках Донбасса, принципиально отличаются от аналогичного процесса 2014 года.

Такое мнение в комментарии “Известиям” высказал журналист и политолог Андрей Бабицкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Сегодня на повестке дня стоят совершенно другие задачи. Четыре года назад Донецк находился в состоянии жесточайшего противостояния с украинскими войсками. И лидер требовался соответствующий, способный решать военные задачи и вести за собой людей. Сегодня на первом месте гражданская сфера, в первую очередь экономика. Республики ведь фактически нищенствуют. Малый и средний бизнес за последние годы разрушен, предприниматели в своей массе выехали. Сейчас, наконец, началась работа по исправлению этой ситуации”, – сказал Бабицкий.

Он также выразил надежды на оздоровление законодательной власти.

“За четыре года здесь было принято много странных актов, требующих доработки. Хочется, чтобы Народный совет более эффективно корректировал действия исполнительной власти”, – подчеркнул эксперт.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов напомнил, что во время прошедшей избирательной кампании звучало много обещаний.

“Один из главных лозунгов — подъем экономики, оздоровление предпринимательской сферы. Если хотя бы 50% этих планов удастся выполнить — шанс на преображение Донбасса есть. Если через два–четыре месяца будет результат — значит, жители ДНР сделали правильный выбор”, – заявил Денисов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Германии признали высокую явку на проходивших вчера в ЛДНР выборах, освещать которые приехали ведущие германские каналы.