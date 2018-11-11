Немецкий депутат – «неполживым СМИ»: Только попробуйте сказать, что в Донбассе не было явки!

12.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Выборы в республиках Донбасса действительно ознаменовались высокой явкой, утверждающее обратное украинские и западные СМИ – врут. Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил лидер фракции «Левые» парламента немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер.

Гость из Германии подчеркнул, что, если сегодня некоторые телеканалы покажут материал, где не будет видно людей, массово пришедших на выборы, «это будет мерзко по отношению к народу ДНР».

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«Тогда это – фейк, и с ними надо поступать так, как это делает Трамп с BBC и CNN. Они могут говорить со своей точки зрения, пусть и негативной, но они должны показать правду, а правда – это очереди на избирательных участках. Кто сегодня покажет, что якобы не было явки, людей заставляли – это скандал!» – сказал Маурер.

Он подверг критике власти Украины, разместившие на границе с ЛДНР плакаты с угрозами в адрес тех, кто намеревался принимать участие в выборах.

«И это делает правительство в Киеве, которое здесь угрожает людям только за то, что они принимают участие в выборах. Такие плакаты висели на пограничных пунктах Станица Луганская. Мне эти доказательства дали люди во время нашей работы», – возмутился депутат.

Немецкий парламентарий призвал мировую прессу задать Киеву вопрос о том, на каком основании украинские власти угрожают жителям Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Маурер заявил, что с интересом ждёт материал, который подготовят немецкие журналисты.

«Они свободно могли перемещаться по участкам, разговаривать с людьми, у них были свои переводчики. Я сегодня жду, как в последних известиях Германии будет представлен этот материал. Уже тот факт, что сегодня ZDF был в Донецке, а AfD – в Луганске, это уже факт. Начинают ездить все больше и больше журналистов и задавать конкретные вопросы», – отметил он.

Депутат Госдумы фракции КПРФ Александр Ющенко напомнил, что его сила выступает за признание республик Донбасса.

«Люди хотят мира, люди устали от войны, хотят, чтобы работало производство, чтобы дети ходили в школы. Государство должно учить, лечить и защищать. ДНР с этим справляется. И то, что мы сегодня увидели, то, что выборы состоялись и что народ Донбасса выбрал своё будущее, ещё больше укрепит нас. Компартия РФ всегда выступала за то, чтобы признать ДНР и ЛНР как самостоятельные государства, состоявшиеся», – заявил депутат.

«Единорос» Виктор Водолацкий анонсировал упрощение процедуры получения гражданства РФ для жителей Донбасса (что, впрочем, обещается с экранов многочисленных ток-шоу уже несколько лет, но так и не решено за годы вооруженного конфликта).

Как сообщал «ПолитНавигатор», явка на выборах главы ДНР и депутатов парламента составила более 80 процентов.