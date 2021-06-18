Появляться в Киеве на авто с донецкими номерами опасно даже боевикам «Азова»

Автомобиль с донецкими номерами украинского образца лучше дополнительно обвесить украинскими флагами и прочей бандеровской атрибутикой, чтобы безопасно передвигаться по Киеву.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd TV» рассказал бежавший из России экстремист, экс-боевик нацполка «Азов» Артём «Есенин» Широбоков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на Украине у определённой части людей существует предубеждение в отношении людей из Донбасса. Я сам из Луганска», – сказал ведущий программы.

«Ненавижу таких людей. Которые говорят, что на Донбассе быдло живёт, – ответил Широбоков. – Я помню, у нас был «азовец», и у него был автомобиль на донецких номерах. Ему приходилось со всех сторон увешивать его украинскими флажками, потому что в Киеве постоянно били окна и спускали шины. Это п@@ц».

«Потому что если человек из Донбасса, и он уже выбрал эту территорию – Украину, не Ростов, к примеру. Приехал сюда, в Киев беженцем, каким бы он ни был, он уже выбрал Украину, то есть, нужно принимать его как своего», – добавил экс-боевик.