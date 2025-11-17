Поздно. Европейские лидеры уже не способны на конструктивную дипломатию – Песке
Европейские лидеры так далеко зашли в своей русофобской риторике и политике, что вернуться к нормальной дипломатии с Россией уже не смогут.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Вальдман-LINE» заявил основатель ИД «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ни у Мерца, ни у Рютте или Макрона и тем более ни у фон дер Ляйен или Стармера, у них нет запаса доверия, необходимого для полноценного разговора [с Москвой].
Я уверен, что если бы из брюссельской Еврокомиссии кто-нибудь серьезный начал звонить в Кремль, там бы наверняка ответили.
Но дело в том, что если наша Урсула на протяжении уже 7 месяцев говорит: «Я буду говорить с Москвой с позиции силы», ну а в Москве говорят: «Ну давай, покажи нам, что там у тебя за сила», – сказал Песке.
«Просто, наши головы в Европе уже наговорили столько, что вернуться в нормальность этим людям практически невозможно. Когда Фридрих Мерц стал федеральным канцером, у него была возможность позвонить или слетать в Москву договариваться о новой экономической и геополитической архитектуре.
Но нашим европейцам по-прежнему кажется, что мы можем додушить Россию, а России кажется, что она может додушить Европу. Нет противостояния между США и Россией прямого, а вот с Европой есть что ни на есть самое наглядное.
И наши Мерц и Рютте должны были съездить, наладить контакты. Это входит в круг их первейших обязанностей, ведь худой мир лучше доброй войны», – добавил он.
