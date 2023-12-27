«Поздно сохранять жизни солдат» – генерал ВСУ о сдаче территорий

Вопрос не в том, сдавать или не сдавать населённые пункты ради сохранения жизней личного состава, которого скоро не останется, а в правильно построенной обороне и обеспечении снарядами и живой силой, с чем украинское руководство справляется плохо.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий пропагандист спросил, можно ли отказываться от определённых населённых пунктов ради сохранения жизней военных.

«Да вопрос уже не в том, чтобы сохранить жизни, вопрос в том, что в определённых моментах нечего сохранять. Те потери, которые понесли подразделения при отсутствии нормального обеспечения со стороны государства, необходимым количеством боеприпасов, военным обученным ресурсом, необходимым количеством техники, то человеческий героизм всё равно будет давать сбой. В том понимании, что если на 10 украинцев будет три сотни кацапов, и они будут вести только стрелковый бой, то всё равно со временем это может технически сыграть на пользу москалей. Поэтому вопрос не в населённых пунктах – сдавать или не сдавать, вопрос в правильно построенной обороне, своевременном обнаружении врага, уничтожении врага на дальних подступах к переднему краю, тогда это будет значительно эффективнее. А если ноздря в ноздрю только воевать, то и пользы будет не так много», – уклончиво ответил Кривонос.

Он пожаловался на неспособность украинских властей утолить «дикий снарядный голод» ВСУ.

«Поэтому вопрос Авдеевки достаточно интересный, у нас есть более угрожающие участки, в том числе и Купянск, и Марьинка (накануне полностью освобождённая от ВСУ – ред.), и не вопрос, где важнее, где не важнее. Вопрос в способности удержать эти участки и, в первую очередь, в способности государства обеспечить потребности этих частей, которые там находятся, необходимым количеством боеприпасов. А у нас дикий снарядный голод. Поэтому, если одеяло короткое, то или ноги вылезают, или голова мёрзнет», – пожаловался генерал.