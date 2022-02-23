«Поздравляем диванных воинов»: в ДНР пристыдили уклонистов
По случаю Дня защитника Отечества мэр Горловки, подполковник НМ ДНР Иван Приходько пристыдил мужчин, скрывающихся от воинской службы.
Соответствующее заявление он написал в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«А теперь хочу поздравить с Днем защитника Отечества доблестных мужчин – «защитников» Родины, диванных воинов, которые в эти тревожные дни принимают поздравления от своих жен, мужчин, которые прониклись гендерной политикой «доблестных» воинов Европы, мужчин, которые запрятались под кроватями, в подвалах и зашкерелись в сараях.
Мира вам, друзья, хорошей работы и благополучия, а ваши соседи, друзья и родственники постараются добыть для вас все эти блага, сражаясь за вас на полях сражений, пока вы будете сидеть дома и воевать на диванах», – резюмировал Приходько.
Напомним, в связи с эскалацией на фронте и угрозой вторжения Украины в ЛДНР объявили всеобщую мобилизацию.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.