«Поздравляем диванных воинов»: в ДНР пристыдили уклонистов

По случаю Дня защитника Отечества мэр Горловки, подполковник НМ ДНР Иван Приходько пристыдил мужчин, скрывающихся от воинской службы.

Соответствующее заявление он написал в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А теперь хочу поздравить с Днем защитника Отечества доблестных мужчин – «защитников» Родины, диванных воинов, которые в эти тревожные дни принимают поздравления от своих жен, мужчин, которые прониклись гендерной политикой «доблестных» воинов Европы, мужчин, которые запрятались под кроватями, в подвалах и зашкерелись в сараях.

Мира вам, друзья, хорошей работы и благополучия, а ваши соседи, друзья и родственники постараются добыть для вас все эти блага, сражаясь за вас на полях сражений, пока вы будете сидеть дома и воевать на диванах», – резюмировал Приходько.