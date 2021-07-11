Пожалевшей Гитлера еврейке Мендель посоветовали сходить в музей полюбоваться на абажуры

11.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Таким людям, как экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, написавшей в своей новой книге о зверствах советских солдат в Германии, было бы полезно посетить музей Великой Отечественной войны, чтобы посмотреть «поделки» из человеческих фрагментов, в том числе, принадлежавших её соплеменникам – этническим евреям.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил киевский рэпер и блогер Тарик Незалежко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Мендель выложила определенный кусочек, чтобы привлечь наше внимание, не знаю, как прочитать, ну типа – «я @@@ Гитлера в @опу». Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории, – представил Незалежко. – Вот это вот название – «я @@@ Гитлера в @опу», это кто-то на Рейхстаге оставил маленький такой очерк. То есть, были такие хорошие – «За Победу!», «За Сталина!», и кто-то маленькое такое нарисовал. И это увидели, и Мендель, как подобает, обратила на это внимание».

Незалежко напомнил, что современная история Украины знает куда более возмутительные граффити – например, авторства участников Майдана, или боевиков АТО, однако на них Мендель внимания не обращает.

«Не обратила она, конечно, внимание на надписи, которые были на майдане, которые оставляют люди с поствоенным синдромом на Востоке страны. То есть, на это она не обращает. Ей вот очень интересно, обратить внимание именно на то, как вели себя солдаты. Как они могли, низкие, ужасные люди, писать о том, что они Гитлера – в одно место. Всего лишь после того как Гитлер с его европейскими партнёрами приехал и уничтожил всего каких-то 28 миллионов человек», – отметил блогер.

По его мнению, причитания о не джентельменском отношении к германскому населению – фальшивы.

«Когда ты узнаешь, что твое село вырезано с твоими родственниками, когда ты видишь, как убивают твоих однополчан, когда их разрывает на куски, ты видишь всё это скотство, потом требовать от человека, чтобы он был максимально добрый, великодушный, воспитанный, такой джентльмен вошел в Берлин, бонжур или гутерн морген, фрау», – привёл пример Незалежко.

С ним согласился другой участник передачи.

«Как там мыло, которые вы делали, и кровь детей, которую вы собирали?» – добавил гость студии украинский правозащитник Андрей Гожый.

«Так вот, госпоже Мендель надо зайти в музей Великой Отечественной войны в Киеве, который ещё пока не уничтожили», – порекомендовал ведущий.

Книга Мендель – часть кампании по осквернению памяти героев Великой Отечественной войны на Украине.

«Потому что там уже забрасываются непонятно какие – будучи там в 18 году, я узнал, что там стенд с Шухевичем, который «защищал Украину». Чуть ли не освобождал Киев. Да, уже в музее Великой Отечественной войны славный стенд Роману Шухевичу. Кто не верит – идите, посмотрите. Так вот, пока там есть стенды с абажурами из человеческой кожи, пока там есть перчатки из человеческой кожи, Мендель надо успеть и посмотреть это, а потом порассказывать и порассуждать», – добавил Незалежко.

Его мысль развил гость студии.

«Да, и про формалин, который кололи детям в сердце, чтобы посмотреть, что будет. Мендель, прежде чем писать какие-то книги, ты почитай каких-то книг. Например, почитай Танаха, он же Старый завет, и для евреев – это Библия, так вот там написано – посеющий ветер, пожнёт бурю. К нам пришли с войной, наших предков убивали, насиловали, жгли деревнями» – порекомендовал Гожый.

Еврейка Мендель должна быть благодарна советским солдатам, а не поливать их помоями.

«И, судя по происхождению Мендель, её бы не было, потому что все её родственники были бы мылом», – отметил Незалежко.

На Украине выходит в продажу книга Мендель «Каждый из нас – президент». Автор назвала «легендарным» Степана Бандеру, восхищается немцами, которые, в отличие от русских, вынесли уроки из своей истории, пугает «пьяной жестокостью» советских солдат.