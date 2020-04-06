06.04.2020, Киев, Михаил Рябов

«Срочно закрывайте окна, в Чернобыльской зоне новое ЧП!» – такие призывы к жителям Киева на выходных распространялись в социальных сетях.

По данным МЧС Украины, возгорание произошло в зоне отчуждения днем в субботу. Пламя охватило около 20 гектаров леса неподалеку от села Владимировка.

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К вечеру воскресенья полностью пожар потушить не удалось, хотя для этого была задействована авиация – самолеты и вертолеты сбрасывали воду. Более того, МЧС сообщило уже о двух очагах горящего леса – второй расположен возле села Рагивка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко приводит несколько иные данные в своем блоге:

«Силами МЧС, полиции и авиации территория Чернобыльской зоны уже не горит, но пожар перекинулся дальше на леса в Житомирской области, где не утихает. Пока не выгорит», – сообщил он.

Последствия пожара ощутили жители Киева, где на выходных стоял смог. Между тем, в МЧС утверждают, что радиационный фон не превышает нормативные показатели.

«Радиационный фон (показатели по гамме и бете) на западе зоны отчуждения, где произошел пожар, немного поднялся, но не существенно и не превысил контрольные для этой местности уровне», – заверил Емельяненко.

Однако у главы Госэкоинспекции Егора Фирсова не столь радостные известия. «Есть плохие новости – в центре пожара радиация выше нормы. Показатели составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара», – сообщил Фирсов.