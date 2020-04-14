Пожар в Чернобыле – повод ввести международный контроль над частью Украины

14.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Пожар в Чернобыльской зоне, который Украина не могла потушить 10 дней, пока не пошел дождь, – хороший повод вмешаться в ситуацию соседним странам – России, Белоруссии и государствам Евросоюза, которым угрожает повторение аналогичных ЧП возле ЧАЭС.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Богдан Безпалько.

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«Ответственность за это, прежде всего, несет Украина, потому что это ее территория. Украина должна была просто поддерживать режим безопасности», – напомнил он.

«Проблема в том, что такие страны, как Украина, обычно требуют денег и говорят, что они справятся сами. Я думаю, что в данной ситуации нужно было бы поставить перед Украиной какие-то условия с тем, чтобы приехали специалисты, чтобы им оказали содействие, чтобы они могли потушить этот лес», – добавил эксперт.

По его мнению, если Украина не может самостоятельно поддерживать порядок в зараженной радиацией зоне, страны-соседи должны взять ситуацию в Киевской области под контроль.

«Может быть, создать какую-то систему противопожарного мониторинга в этой зоне во избежание подобных ситуаций в будущем. Нужно постоянно следить за этой зоной, потому что выбросы из этого сгоревшего леса могут быть опасны для всех – для России, Белоруссии, стран Европы», – заявил Безпалько.