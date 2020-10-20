«Пожарные боялись» – Боделан в Крыму пытается оправдаться за Одессу

20.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В день трагедии 2 мая 2014 года в Одессе пожарные слишком долго ехали к горящему Дому профсоюзов потому, что часть расчётов находилась на футбольном стадионе, где в тот день проходил матч, а прибывшие экипажи блокировали радикалы.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил руководивший в то время областным управлением ГСЧС Владимир Боделан, чье недавнее назначение на должность замглавы Симферопольского района вызвало скандал.

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Боделан назвал сфабрикованной аудиозапись, на которой он якобы дает команду не отправлять пожарных к Дому профсоюзов.

«Убийца я или нет? Вы знаете, оправдать себя всегда сложно. Человека легче загрязнить. Человека легче забросать всякой там смутью, от которой отмыться уже очень сложно. Я не единственный крайний человек в данных событиях. Названы все, кто работал со мной, начиная от первого зама, заканчивая диспетчером, который работал в тот день.

Также ряд пожарных испытывали огромное давление со стороны следственных органов. Давайте оставим возможность назвать виновного именно следственным органам. Я глубоко сомневаюсь, что мы докопаемся до истины в ближайшее не знаю какое количество лет. Но уверен и надеюсь, что это время придёт…

Основной фактор обвинения – что я дал команду (не выезжать на пожар, – авт.). Записи, которые выкладывали – изменённые. Я гарантирую, изменённые, там нет моего голоса, там нет моих разговоров с диспетчером, нет моего общения с замами по моему мобильному телефону. Я давал неоднократно распечатки всех разговоров в Следственное управление. Нет этого ничего», – заявил Боделан.

Он также подчеркнул, что пожарные приехали с задержкой, но не 40 минут, как говорилось в прессе в то время, а менее 20, потому что не могли добраться до горящего здания.

«Я для себя видел задержку прибытия первого пожарного расчёта где-то в 14-17 минут. Но не больше. Я за эти 14 минут успел сам позвонить и заместителю, и начальнику диспетчерской службы, и начальнику МВД для обеспечения безопасности, выставления барьеров. Мне говорили: пожарные машины выехали, движутся, подходят к зданию, не пускают.

Я потом уже обошёл здание, убедил исполняющего обязанности начальника городского управления милиции, чтобы они поставили заслон, чтобы обеспечили возможность заезда машины с обратной стороны двора. Почему задержка произошла, даже эти 14 минут? Я её понимаю, потому что все пожарные, которые выезжали и видели, что творилось с их коллегами, извините меня, боялись въехать в толпу своей пожарной машиной.

И всплеск взрывов, у меня сохранено видео, он был настолько скоропостижный и настолько быстрый, что если бы в этом момент пожарные находились в здании, они бы своими жизнями увеличили количество погибших», – сказал Боделан.

Более подробно о причастности Боделана к Одесской трагедии читайте в материале «В Крыму – скандал из-за назначения двух бывших украинских чиновников».