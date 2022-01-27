Позиции Украины по «Минску» как не было, так и нет – Козак

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Новости Украины

Если бы Киев выполнял то, что записано в Минских соглашениях, давно отпала бы необходимость Западу поставлять Украине военную помощь, а России – поддерживать боеспособность ЛДНР.

Об этом на брифинге по итогам прошедших в Париже переговоров советников стран-участниц Нормандского формата заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня речь идёт не столько о том, чтобы вопрос обсуждался, контакт глаза в глаза, а чтобы была реакция, положительный или отрицательный ответ на те многочисленные письменные предложения, которые Донбасс внёс в Контактную группу. К сожалению, и по этому вопросу не договорились, для этого тоже попросили недельную паузу. К сожалению, все предложения представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, гуманитарные вопросы, политические, вопросы безопасности остаются без реакции Украины», – сказал Козак.

Он подчеркнул, что при этом у Украины нет своей, официальной и чёткой, позиции по выполнению Минских соглашений и разрешению конфликта.

«Собственное видение завершения конфликта, политическое урегулирование, будущая автономия, особый статус и режима, как записано в Минских соглашениях, Украина до сих пор не высказала… Позицию Украины по этому вопросу никто не знает, вы нигде её не найдёте. Не дождавшись каких-то содержательных предложений по этому вопросу от Украины, Донбасс в 2020 году внёс законопроект и поправки в Конституцию, и просит уже 16 месяцев, чтобы Украина отреагировала, сказала, согласна она или нет. Ответа нет. Это противоречит всякой мыслимой и немыслимой логике урегулирования любого конфликта. Мы очень надеемся, что эта логика услышана и надеемся получить какую-то реакцию», – резюмировал замглавы администрации президента РФ.

Он напомнил, что при этом страны Запада также оказывают военную помощь Украине, которая, как и республики Донбасса, является стороной конфликта.

«Необходимо руководствоваться исключительно Минскими договорённостями, достигнутыми соглашениями, и урегулировать конфликт в соответствии с этими договорённостями. И тогда отпадут основания поддерживать эту или ту часть конфликта, не будет необходимости вооружать или финансово поддерживать и Украину, и Донбасс», – заключил Козак.

Напомним, накануне секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак также призвал начать поставки вооружений в ЛДНР.