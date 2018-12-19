19.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Позиция Гройсмана вызвала недоумение украинских евреев

В Украинском еврейском комитете уличили премьер-министра страны Владимира Гройсмана в поддержке праворадикальных националистов.

Так, глава комитета Эдуард Долинский в своем блоге опубликовал выдержку из результатов оценки руководителей центральных органов власти Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер-министр Владимир Гройсман оценил деятельность министра памяти Владимира Вятровича в 2018 году на отлично. Об этом говорится на сайте Кабмина. Там опубликованы результаты оценивания служебной деятельности руководителей центральных органов исполнительной власти. Впрочем, все остальные чиновники тоже получили оценки «отлично» или «позитивно». Ни один чиновник не получил оценки «негативно», – подчеркнул Долинский.

Напомним, что Вятрович пропагандирует и героизирует на государственном уровне оуновцев, причастных к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что посол Израиля в Украине Джоэн Лион заявил, что шокирован решением Львовского областного совета объявить 2019 – годом Степана Бандеры.

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