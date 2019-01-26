«Позор!» – недобитого «киборга» взбесил пиар Тимошенко

27.01.2019, Киев, Владимир Гладков

То, что произошло на съезде партии «Батькивщина», когда кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко за деньги задействовала участников боев в Донецком аэропорту как средство для самопиара, – бесконечный позор.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский боевик Даня Данский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что я увидел – это позор! Позор – эти так называемые киборги. Ведь «киборгами» нас назвали в одном из боев, во время которого мы похоронили огромное количество людей. Я лично потерял многих своих братьев, поэтому использовать в политике нас, военных – это самое ужасное, что может быть.

Меня смутило то, что Тимошенко назвали «киборгом», точнее, политическим «киборгом», такого делать нельзя. Она там была, воевала, проливала кровь?», – возмущался украинский боевик.

«Но ведь её стараются политически уничтожить, её в своё время сажали в тюрьму», – ведущий попробовал объяснить логику комплиментов в адрес Тимошенко.

«Значит, что-то сделала, если сидела. И вообще, я не имею права выходить в форме и поддерживать какого-либо кандидата. Если я захочу это сделать, то сниму форму и поддержу. Тем более, появилась информация о том, что каждый из них за участие в этой массовке получил вознаграждение в 10 тыс. долларов», – заявил Данский.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что участие «киборгов» в съезде Тимошенко обернулось грандиозным скандалом.