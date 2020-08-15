Позор: Российская авиакомпания поддержала белорусских националистов

15.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Авиакомпания-лоукостер «Победа» – дочерняя компания «Аэрофлота», решила поддержать протесты в Белоруссии, выкрасив точки на своем логотипе в цвета флага белорусских националистов.

Символы так называемой «Погони» пробыли на логотипе компании порядка двух часов.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», бело-красно-белые цвета флага белорусских националистов, имеющего неофициальное название «Погоня», красовались на логотипе авиакомпании на ее странице в соцсетях около двух часов. После чего авиакомпания вернула прежний логотип с бело-голубыми точками.

Впоследствии в интернете появилась информация, что пробелорусская акция – это исключительно инициатива дизайнера компании, симпатизирующего националистам соседней страны, однако в самой «Победе» происшествие никак не прокомментировали.

Что характерно, среди подписчиков группы «Победы» в российской социальной сети ВКонтакте также оказалось большое количество сторонников белорусского майдана. И после того, как ресурс вернул прежний логотип, пользователи соцсети закидали группу гневными комментариями: «Мне абсолютно пофиг на дикие ограничения ручной клади, неоткидывающиеся кресла и невозможность выбрать место и зарегистрироваться онлайн без допплаты, но вот это ваше переобувание – это реально противно», «Верните как было!», «Позор вам! Трусы!».

При этом симптоматично, что бело-красно-белая «погоня» стала символом нынешних белорусских протестов: она была придумана в годы Гражданской войны в России кучкой сепаратистов и прислужников немецких оккупантов, сколотивших так называемую «Белорусскую народную республику» на основе польского флага. Впоследствии этот флаг активно использовался гитлеровскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной.