Позор в Одессе: суд приговорил искалечившего девушку ТЦКашника выплатить ей 12 у. е.

Помните историю об одесситке Антонине Токмаковой, зверски избитой тэцэкашником?

Ему не понравилось, что она побежала за бусом смерти, в который упаковали ее мужа.

Она тогда рассказала:

«Вижу — бежит мужчина в военной форме с костылями. Сзади бьет меня костылем по голове несколько раз, от чего у меня после первого удара выпадает телефон из рук. И он дальше продолжал замахиваться и бить костылями… В итоге я вся покрыта побоями и синяками, у меня два рассечения на голове, и наложено несколько швов…».

В общем, она долго перечисляла увечья из справки о побоях, а также выложила результаты столкновения с тэцэкашником на костылях в соцсети — красноречивей некуда.

Однако в самом военкомате не то что не посочувствовали, а обвинили Токмакову:

«Такие видеоматериалы, которые попадают в Сеть, работают на пользу нашего врага, нацеливаясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитируя военных из ТЦК».

За выродка на костылях вступился и тогда еще живой нацист Ганул:

«Этот мужчина ограниченно пригоден, после фронта, где получил немало травм, направлен на службу в ТЦК. Имеет нарушения психического здоровья».

Однако прокуратура все же начала криминальное производство по факту «умышленного нанесения легкого телесного повреждения»… Легкого!

И — вуаля! — через полгода мы имеем приговор суда в отношении «хероя», зовут его Юрий Василишин (ну так — для истории), в котором он признается виновным и даже наказывается. Но как?!.

Ему назначили штраф в размере 800 гривен (20 у. е.).

К тому же, в решении суда есть циничнейшая фраза: «Лечение Токмаковой ограничилось гепариновым кремом стоимостью 180 гривен». Падлы! Как будто неведомо, что нищий люд только йодом да анальгином лечится, а на иное нет денег!

Однако «из гуманизма» судья все-таки обязал колченогого психа выплатить, кроме штрафа, дополнительно своей жертве… 500 гривен (12 у. е.).

«Это какой-то позор», — говорил Швондер. Это про вас, нацистские уроды!

