Позор ВМСУ: Прошедший ремонт корабль потерял ход, экипаж эвакуирован

14.10.2021 09:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинский корабль размагничивания «Балта», который накануне подал сигнал бедствия в районе острова Змеиный, буксируют в Одессу.

Об этом сообщили в ВМС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве подчеркнули, что экипаж, который не задействован в борьбе за живучесть корабля, эвакуировали на берег.

«Дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС ВС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть. Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Министерства инфраструктуры Украины», – говорится в сообщении.

Депутат Верховной рады, генерал ВСУ Михаил Забродский в своем блоге подчеркнул, что попытки отбуксировать судно в Одессу, которые предпринимались накануне, не привели к успеху из-за шторма.

«Вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК «Симферополь», который проходит заводские ходовые испытания в Одессе. Вместе с экипажем на борту «Симферополя» находятся специалисты ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком». Метеоусловия в районе значительно затрудняют проведение спасательных действий. Море неспокойное. Скорость ветра достигает 10 м/с. Высота волн – до 2 метров», – рассказал Забродский.

Украинский военный эксперт Тарас Чмут на своей странице в соцсети обратил внимание, что год назад корабль «Балта», который был построен еще в 1984 году и давно не использовался по предназначению, прошел ремонт на Николаевском заводе «Нибулон».

«По основной специальности – размагничивания судов и кораблей – «Балта» не работала последние лет 10 или больше. Соответствующее оборудование и кабели давно не в строю. Поэтому в составе ВМСУ на судно возлагались задачи освещения морской обстановки, разведки, логистического обеспечения группировки ВМСУ на острове Змеиный, участие в международных учениях и демонстрация флага ВМСУ в определенных районах Черного моря.

В августе прошлого года «Балта», впервые за не менее чем полтора десятилетия, прошла доковый ремонт. Исполнитель работ – завод «Нибулон». Работы включали подъем корабля в док, очистку, дефектирование, замена наружной обшивки корпуса, покраска. Прошли ремонт донно-заборная аппаратура, подруливающее устройство, валолинии, пневматические и гидравлические системы, цистерны для топлива и пресной воды, пожарной насос и ряд других систем… Для ВМС Украины «Балта» была одним из крупнейших плавсредств, регулярно бывавших в море. Были планы по ее модернизации в качестве минного заградителя и довооружению», – сообщил Чмут.