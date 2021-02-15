Позорно проваленную акцию навальнистов пришлось компенсировать фейками

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Объявленный штабом блогера Алексея Навального флешмоб «Посвети фонариком» не был поддержан молодежью, на которую делают ставку организаторы акции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор Александр Коц.

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Он обращает внимание на фактически микроскопическое количество участников акции по всей стране.

«Но даже студенты предпочли предаться тому, чему обычно принято предаваться в день Святого Валентина. 40 человек у Дома аспиранта и студента МГУ, столько же у ВШЭ говорит лишь о том, что процент молодых людей с неустроенной личной жизнью очень мал. Мал настолько, что отдельные ресурсы (к примеру, польская Нехта) решили компенсировать недостаток энтузиазма фейками, публикуя, к примеру, фотографии со студенческого флешмоба в Казани четырехлетней давности», – сообщает журналист.

«Видимо, не готов у нас народ выходить на улицу неизвестно ради кого и непонятно ради чего под сомнительным лозунгом «Любовь сильнее страха». Страха перед чем? Перед темнотой? Ну а любовь – штука интимная. Ей лучше дома заниматься, и без фонариков. Тут, впрочем, личное дело каждого», – резюмирует Коц.

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